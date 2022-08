Ottantenne barricato: prosegue la negoziazione con i Carabinieri (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – prosegue l’attività di negoziazione a Bacoli (Napoli) tra i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e l’80enne che stamani ha ferito la moglie di 77 anni con due colpi di pistola per poi barricarsi in casa. Dagli accertamenti realizzati dai militari, è emerso che la pistola di piccolo calibro con cui l’anziano ha sparato non sarebbe regolarmente detenuta, anche se sul punto gli accertamenti investigativi proseguono. La moglie ferita è tuttora ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Durante questa delicata fase di negoziazione è stato inoltre interrotta l’erogazione del gas nella palazzina di via Terme Romane dove abita al primo piano l’80enne. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) –l’attività dia Bacoli (Napoli) tra idel Comando Provinciale di Napoli e l’80enne che stamani ha ferito la moglie di 77 anni con due colpi di pistola per poi barricarsi in casa. Dagli accertamenti realizzati dai militari, è emerso che la pistola di piccolo calibro con cui l’anziano ha sparato non sarebbe regolarmente detenuta, anche se sul punto gli accertamenti investigativi proseguono. La moglie ferita è tuttora ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Durante questa delicata fase diè stato inoltre interrotta l’erogazione del gas nella palazzina di via Terme Romane dove abita al primo piano l’80enne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

