Oltre 10mila visitatori per Federico da Montefeltro

(Adnkronos) – Continuano a crescere i numeri della mostra che Gubbio dedica ai 600 anni dalla nascita del duca Federico da Montefeltro, nell'ambito delle celebrazioni indette dal Comitato Nazionale. Oltre 260 opere raccontano uno dei più importanti mecenati del Rinascimento, nato proprio a Gubbio nel 1422. La ricca esposizione è visitabile con biglietto unico in tre sedi: Palazzo Ducale, Palazzo dei Consoli e Museo Diocesano. La vita, le passioni e la cultura di Federico da Montefeltro hanno già conquistato Oltre 10.000 visitatori venuti ad ammirare la mostra che Gubbio dedica al suo 'concittadino' nei 600 anni dalla sua nascita, avvenuta proprio nella città eugubina il 7 giugno 1422. A due mesi dall'apertura al pubblico (20 giugno), continua in grande ascesa il numero dei visitatori.

