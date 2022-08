Letta “In Sicilia non è rappresaglia M5S, Conte si è escluso da solo” (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Quella del Movimento 5 Stelle in Sicilia “non è una rappresaglia, perchè noi non abbiamo escluso nessuno: Conte si è autoescluso da solo facendo cadere il governo Draghi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a “In Onda” su La7. “E' quello che ci ha portato nella situazione attuale, non dimentichiamocelo mai: quel governo doveva andare avanti, stava facendo cose importanti”, ricorda Letta. Anche “Salvini e Berlusconi non aspettavano altro”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Quella del Movimento 5 Stelle in“non è una, perchè noi non abbiamonessuno:si è autodafacendo cadere il governo Draghi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, a “In Onda” su La7. “E' quello che ci ha portato nella situazione attuale, non dimentichiamocelo mai: quel governo doveva andare avanti, stava facendo cose importanti”, ricorda. Anche “Salvini e Berlusconi non aspettavano altro”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

CarloCalenda : Il ?@pdnetwork? si dispera per essere stato abbandonato da Conte in Sicilia, avendo ?@EnricoLetta? dichiarato ieri… - messina_oggi : Letta “In Sicilia non è rappresaglia M5S, Conte si è escluso da solo”ROMA (ITALPRESS) – Quella del Movimento 5 Stel… - albertograssi7 : RT @CarloCalenda: Il ?@pdnetwork? si dispera per essere stato abbandonato da Conte in Sicilia, avendo ?@EnricoLetta? dichiarato ieri che no… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Letta “In Sicilia non è rappresaglia M5S, Conte si è escluso da solo” - - CardelliAc : RT @carmelopalma: #Letta, legato 'a un'idea romantica della politica', si dice esterrefatto per il 'voltafaccia di #Conte'. Cioè, dopo aver… -