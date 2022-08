Fedez e Ferragni nella bufera per un video da Ibiza: interviene la mamma di Chiara “Disapprovo!” (Di lunedì 22 agosto 2022) Questa volta Fedez e Chiara Ferragni hanno peccato di eccessiva superficialità. Attirati forse dalla voglia di staccare la spina, svagarsi e regalarsi un momento di pura adrenalina, si sono resi protagonisti di un video durante la loro vacanza ad Ibiza che, inevitabilmente, ha sollevato una bufera. Al punto tale da far intervenire anche la mamma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 22 agosto 2022) Questa voltahanno peccato di eccessiva superficialità. Attirati forse dalla voglia di staccare la spina, svagarsi e regalarsi un momento di pura adrenalina, si sono resi protagonisti di undurante la loro vacanza adche, inevitabilmente, ha sollevato una. Al punto tale da far intervenire anche la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

