Elodie e Andrea Iannone di nuovo insieme | a Lugano Frequentazione in corso? Ecco le foto

CorriereCitta : Elodie e Andrea Iannone sono fidanzati? L’ultimo gossip sulla ‘coppia’ - Andrea__Monster : RT @IlContiAndrea: Giusto quanto ha scritto @venegunden, contro le Destre si sono mobilitate le donne della musica (Elodie, Giorgia, Vanoni… - rtl1025 : ?? #Elodie e #AndreaIannone insieme? Spunta un'indiscrezione dopo la vacanza in #Sardegna ??? di Francesco Fredella - zazoomblog : Elodie e Andrea Iannone avvistati insieme a Lugano (FOTO) - #Elodie #Andrea #Iannone #avvistati - Novella_2000 : Elodie e Andrea Iannone, la coppia è sempre più reale! La cantante avvistata a casa del pilota (FOTO) -

Iannone edcontinuano a far parlare di sé in questa calda estate 2022, che li vede sempre più protagonisti del gossip nostrano. Dopo le prime immagini diffuse a inizio agosto, che ...Successivamentesono stati beccati anche in Puglia. Per il momento entrambi rimangono in silenzio di fronte ai pettegolezzi, ma d'altra parte la cantante è sempre stata molto ...Dopo l'avvistamento a Porto Cervo, spuntano nuove foto che ritraggono la cantante in compagnia del motociclista. È scoppiato un nuovo amoreDopo dei presunti scambi di effusioni a Porto Cervo, il motociclista e la cantante sono stati avvistati insieme a Zurigo. È nata una nuova coppia