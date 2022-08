Elezioni, rissa sul confronto tv fra Meloni e Letta (Di lunedì 22 agosto 2022) In vista delle Elezioni il confronto-scontro fra i partiti s’infiamma sulla presenza dei leader in televisione. A Porta a Porta, da Bruno Vespa, è fissato un duello fra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Furiosi gli altri partiti, protestano Salvini e Calenda. Nessun passo indietro sul confronto a due con Giorgia Meloni. Per Enrico Letta è l’unico confronto elettorale possibile. Anche perché, dice Letta, a dispetto di una “pessima legge elettorale voluta da Matteo Renzi, quello che si delinea è uno schema bipolare“. Nel quale i due partiti con più consenso nei sondaggi risultano essere proprio PD e Fratelli d’Italia. Nessuna possibilità, quindi, che ci sia un confronto fra il segretario dem e Carlo Calenda. “Ogni ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 agosto 2022) In vista delleil-scontro fra i partiti s’infiamma sulla presenza dei leader in televisione. A Porta a Porta, da Bruno Vespa, è fissato un duello fra Giorgiaed Enrico. Furiosi gli altri partiti, protestano Salvini e Calenda. Nessun passo indietro sula due con Giorgia. Per Enricoè l’unicoelettorale possibile. Anche perché, dice, a dispetto di una “pessima legge elettorale voluta da Matteo Renzi, quello che si delinea è uno schema bipolare“. Nel quale i due partiti con più consenso nei sondaggi risultano essere proprio PD e Fratelli d’Italia. Nessuna possibilità, quindi, che ci sia unfra il segretario dem e Carlo Calenda. “Ogni ...

