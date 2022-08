Chiara Ferragni e Fedez sull'orlo di un precipizio, polemica sui social dopo la morte di un ragazzo (Di lunedì 22 agosto 2022) Polemiche sui social dopo che Chiara Ferragni e suo marito Fedez si sono fatti immortalare in un video pubblicato su Instagram dove appaiono sull'orlo di un precipizio ad Ibiza. A scatenare il dibattito è stato il tempismo con cui è stata postata la clip. Solo il giorno precendente Andrea Mazzetto, un 30enne di Rovigo, ha perso la vita cercando di recuperare il celullare della fidanzata caduto durante un'escursione allo sperone "Altar Knotto", sull'Altopiano di Asiago (Vicenza). Leggi su lastampa (Di lunedì 22 agosto 2022) Polemiche suichee suo maritosi sono fatti immortalare in un video pubblicato su Instagram dove appaionodi unad Ibiza. A scatenare il dibattito è stato il tempismo con cui è stata postata la clip. Solo il giorno precendente Andrea Mazzetto, un 30enne di Rovigo, ha perso la vita cercando di recuperare il celullare della fidanzata caduto durante un'escursione allo sperone "Altar Knotto",'Altopiano di Asiago (Vicenza).

