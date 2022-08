Capri, bimba in ospedale dopo la poppata con il latte scaduto da 7 mesi (Di lunedì 22 agosto 2022) Choc a Capri: una bambina si è sentita male subito dopo aver bevuto il latte per lo svezzamento, scaduto a gennaio. Capri E’ finita in ospedale a 15 mesi per aver bevuto del latte scaduto: la piccola non è grave e la madre ha presentato denuncia ai carabinieri contro i titolari del negozio che Leggi su 2anews (Di lunedì 22 agosto 2022) Choc a: una bambina si è sentita male subitoaver bevuto ilper lo svezzamento,a gennaio.E’ finita ina 15per aver bevuto del: la piccola non è grave e la madre ha presentato denuncia ai carabinieri contro i titolari del negozio che

