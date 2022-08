Calcio femminile | l’attaccante Ellen White annuncia il ritiro

(Di lunedì 22 agosto 2022) La capocannoniere dell’Inghilterrahato il suodal. Dopo aver vinto gli Europei appena il mese scorso, laha infatti detto che i suoi “sogni si sono avverati”. Lascia dopo 52 gol in 113 presenze con la nazionale inglese. 33 anni, attaccante del Manchester City lascia quindi ilgiocato in quello che per lei è stato il momento ideale. SportFace.

