Aumentano i decessi per covid ma il tasso di positività sale di poco (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Nelle ultime 24 ore sono 10.418 i nuovi contagi di covid, contro i 19.470 di domenica ma soprattutto 9.894 di lunedì scorso. I tamponi processati sono 63.188 contro i 118.520 di domenica, con un tasso di positività che dal 16,4% sale leggermente al 16,5%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 75 (domenica 63) per un totale da inizio pandemia di 174.797. Scendono di sette unità le terapie intensive (domenica +6) con 14 ingressi del giorno, per un totale di 255 mentre sono 74 in più i ricoveri ordinari (domenica -86) per un totale di 6.516. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore è l'Emilia Romagna con 1.185 contagi seguita da Lombardia (+1.042), Lazio (+882), Puglia (+872) e Veneto (+871). Il numero totale ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Nelle ultime 24 ore sono 10.418 i nuovi contagi di, contro i 19.470 di domenica ma soprattutto 9.894 di lunedì scorso. I tamponi processati sono 63.188 contro i 118.520 di domenica, con undiche dal 16,4%leggermente al 16,5%. Inelle ultime 24 ore sono 75 (domenica 63) per un totale da inizio pandemia di 174.797. Scendono di sette unità le terapie intensive (domenica +6) con 14 ingressi del giorno, per un totale di 255 mentre sono 74 in più i ricoveri ordinari (domenica -86) per un totale di 6.516. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore è l'Emilia Romagna con 1.185 contagi seguita da Lombardia (+1.042), Lazio (+882), Puglia (+872) e Veneto (+871). Il numero totale ...

StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Aumentano i decessi per covid ma il tasso di positività sale di poco - sulsitodisimone : Aumentano i decessi per covid ma il tasso di positività sale di poco - PoliticaNewsNow : Covid, il bollettino di oggi: diminuiscono i contagi, ma aumentano i decessi - AnsaSicilia : Covid: in Sicilia 836 i nuovi positivi, 15 i decessi. Tasso positività cala al 12,8%, aumentano ricoveri in ospedal… - TgrRaiCalabria : Nessuna vittima da Covid, calano i contagi ma tasso di positività stabile al 23,48%. Aumentano i ricoveri in repart… -