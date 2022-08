Atalanta-Milan. I modelli nel calcio non esistono (Di lunedì 22 agosto 2022) “Non ce la porteremo dietro tutto l'anno questa... questa... questa reazione allo scudetto”. Apparso in diretta su Dazn mezz'ora dopo il fischio finale di Atalanta-Milan, Sandro Tonali ha avuto una piccola esitazione nella scelta della parola esatta per definire il pareggiotto bergamasco e più in generale quest'avvio di stagione molto svolazzante, forse troppo svolazzante. Le grandi speranze del popolo Milanista causano l'amaro in bocca pure per un 1-1 in trasferta con le tende costantemente piantate nell'accampamento avversario, là dove non troppi anni fa De Roon e Freuler come Scilla e Cariddi rendevano impossibile persino superare il centrocampo. L'Atalanta indietro tutta, lontana dalle bollicine del passato, più pragmatica e realista a cominciare da Gasperini, c'impone una riflessione sul tempo che passa anche per ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 22 agosto 2022) “Non ce la porteremo dietro tutto l'anno questa... questa... questa reazione allo scudetto”. Apparso in diretta su Dazn mezz'ora dopo il fischio finale di, Sandro Tonali ha avuto una piccola esitazione nella scelta della parola esatta per definire il pareggiotto bergamasco e più in generale quest'avvio di stagione molto svolazzante, forse troppo svolazzante. Le grandi speranze del popoloista causano l'amaro in bocca pure per un 1-1 in trasferta con le tende costantemente piantate nell'accampamento avversario, là dove non troppi anni fa De Roon e Freuler come Scilla e Cariddi rendevano impossibile persino superare il centrocampo. L'indietro tutta, lontana dalle bollicine del passato, più pragmatica e realista a cominciare da Gasperini, c'impone una riflessione sul tempo che passa anche per ...

