Rosco | il cane eroe | si fa sbranare da un branco di lupi per salvare la padroncina e la sua mamma

Leggi su blog.libero

(Di domenica 21 agosto 2022) Ilcontinua ad essere il miglior amico dell’uomo. Ancora di più quando gli salva la vita. Unè arrivato a farsi uccidere da undipur di difendere Brittany e sua figlia appena giuntE a Moss Point, nel sud-est dell’Alaska. La donna possiede tre cani,, Smokey e Cardi B, di tre razze diverse, che hanno subito capito che qualcosa non andava quando Brittany è arrivata a casa. Madre e figlie ed i tre cani, infatti, erano sulla spiaggia, quando qualcosa è sbucato dai cespugli dietro di loro. Qualcosa di sospetto «Dove sono gli uccelli? Perché non ci sono uccelli, non c’è rumore», avevo chiesto a mia figlia appena scese dall’auto ha raccontato la donna ad un sito locale dell’Alaska. «Qualcosa non va, qualcosa non va bene, mi sento come se fossimo guardate» ha aggiunto. I tre cani, ...