Navas al Napoli possibile in due casi: le due soluzioni studiate per il suo arrivo (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli sembra davvero scatenato negli ultimi giorni di mercato. Sono stati ufficializzati nel giro di poche ore ben tre acquisti: Simeone, Ndombele e Raspadori. Adesso si può dire che manca solo un ultimo tassello alla rosa azzurra: bisogna infatti sistemare la questione portiere. Il nome in testa per difendere i pali azzurri, al momento, è quello del costaricano Keylor Navas, chiuso al Psg dalla presenza di Gigio Donnarumma ancor di più dopo la decisione del neo allenatore dei parigini Galtier di porre fine al dualismo visto nello scorso anno per puntare tutto sull’italiano come portiere titolare. Foto: Getty Images- Keylor Navas Navas-Napoli: il punto sulla trattativa Fa il punto su questa trattativa l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il portiere è legato con i parigini da ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 21 agosto 2022) Ilsembra davvero scatenato negli ultimi giorni di mercato. Sono stati ufficializzati nel giro di poche ore ben tre acquisti: Simeone, Ndombele e Raspadori. Adesso si può dire che manca solo un ultimo tassello alla rosa azzurra: bisogna infatti sistemare la questione portiere. Il nome in testa per difendere i pali azzurri, al momento, è quello del costaricano Keylor, chiuso al Psg dalla presenza di Gigio Donnarumma ancor di più dopo la decisione del neo allenatore dei parigini Galtier di porre fine al dualismo visto nello scorso anno per puntare tutto sull’italiano come portiere titolare. Foto: Getty Images- Keylor: il punto sulla trattativa Fa il punto su questa trattativa l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il portiere è legato con i parigini da ...

AlfredoPedulla : #Raspadori: presto il tweet di #DeLa ? #Navas: contatti anche oggi, il #Napoli potrebbe decidere anche di restare c… - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz di #Giuntoli a Parigi per #FabianRuiz e #KeylorNavas. Contatti anche per… - AlfredoPedulla : Portiere #Napoli: #Navas intriga parecchio, lui è pronto, il #Napoli anche. Si cerca la quadra con il coinvolgiment… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Napoli insiste per Navas: il portiere tratta col PSG per la buonuscita - fanpage : #Calciomercato, la sorpresa per la Roma potrebbe essere Zakaria -