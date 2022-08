LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: comincia il warm-up, ultime prove di passo gara per Bagnaia e Bastianini (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.38 In FP4 i migliori sul passo (Bastianini, Bagnaia, Quartararo e Zarco su tutti) giravano in 1’29?alto/1’30?basso, vedremo se questi riscontri verranno confermati anche nei 20 minuti di warm-up. 9.35 Anche le condizioni della pista, se non dovesse piovere nelle prossime cinque ore, dovrebbero essere abbastanza simili a quelle della gara a LIVEllo di temperature e grip. 9.33 Si preannuncia un warm-up abbastanza indicativo per valutare i possibili valori in campo nella seconda parte di gara, perché molti piloti gireranno con gomme usate. 9.30 Ricordiamo anche la classifica generale del Mondiale MotoGP 2022 a otto gare dalla fine: 1 20 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.38 In FP4 i migliori sul, Quartararo e Zarco su tutti) giravano in 1’29?alto/1’30?basso, vedremo se questi riscontri verranno confermati anche nei 20 minuti di-up. 9.35 Anche le condizioni della pista, se non dovesse piovere nelle prossime cinque ore, dovrebbero essere abbastanza simili a quelle dellallo di temperature e grip. 9.33 Si preannuncia un-up abbastanza indicativo per valutare i possibili valori in campo nella seconda parte di, perché molti piloti gireranno con gomme usate. 9.30 Ricordiamo anche la classifica generale del Mondialea otto gare dalla fine: 1 20 ...

FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi live il warm-up in vista dell'#AustrianGP - Misterhelmet : Proviamo a commentare la MotoGP Live alle ore 13.30 Domande e risposte prima della gara. Youtube, Facebook, Faceboo… - infoitsport : LIVE MotoGP-Moto2-Moto3 Austria 2022: diretta WUP in tempo reale - gponedotcom : Ultima sessione di libere in Austria per definire gli assetti e scegliere le gomme per la gara. Bastianini guida da… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Austria 2022 in DIRETTA: dalle 9.40 il warm-up Bagnaia deve mettere pressione a Quartararo! -… -