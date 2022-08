LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Federico Mancarella stupendo oro nel KL2! (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:33 ARGENTO FARIAS!!! La paraCanoa italiana ci regala tre medaglie una dopo l’altra! Bravissimi gli azzurri, che chiudono con l’argento di Esteban Farias. L’italoargentino sta pian piano recuperando da un brutto infortunio, e grazie alla sua innata classe griffa l’argento con il tempo di 47.404. Oro del KL1 all’ungherese Peter Kiss in 46.400. Il magiaro soffia il record europeo proprio a Farias. Bronzo infine al francese Boulle. 9:30 Chiudiamo col botto. C’è Esteban Farias in partenza. Il detentore del record europeo dei 200 metri K1 KL1 proverà a ripetere la magia di Belgrado 2018 contro Boulle (FRA), Jesus (POR), Castano (ESP), Suba (HUN), Kiss (HUN), Santos (POR), Al Khalifa (GER), ed Andreas (CYP). 9:28 ARGENTO ELEONORA DE PAOLIS!!! Bravissima l’azzurra che rimonta fino alla seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:33 ARGENTO FARIAS!!! La paraitaliana ci regala tre medaglie una dopo l’altra! Bravissimi gli azzurri, che chiudono con l’argento di Esteban Farias. L’italoargentino sta pian piano recuperando da un brutto infortunio, e grazie alla sua innata classe griffa l’argento con il tempo di 47.404. Oro del KL1 all’ungherese Peter Kiss in 46.400. Il magiaro soffia il record europeo proprio a Farias. Bronzo infine al francese Boulle. 9:30 Chiudiamo col botto. C’è Esteban Farias in partenza. Il detentore del record europeo dei 200 metri K1 KL1 proverà a ripetere la magia di Belgrado 2018 contro Boulle (FRA), Jesus (POR), Castano (ESP), Suba (HUN), Kiss (HUN), Santos (POR), Al Khalifa (GER), ed Andreas (CYP). 9:28 ARGENTO ELEONORA DE PAOLIS!!! Bravissima l’azzurra che rimonta fino alla seconda ...

