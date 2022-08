L' annuncio di Tremonti | con chi si candida Allarme bollette | intervenire o sarà un dramma

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 agosto 2022) Giulio, già ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi, correrà con Fratelli d'Italia per le elezioni del 25 settembre. La voce era nell'aria, e l'economista l'ha confermata nel corso di Mezz'ora in più, il programma condotto da Luccia Annunziata domenica 21 agosto su Rai3. "Sì sonoto. Domani avrò tutte le coordinate", esordisceche in seguito spiega che bisogna "preparare gli italiani a quello che succederà, temo eventi non positivi". "Perché ha detto sì" al partito Giorgia Meloni, chiede la conduttrice. "Io penso che a settembre, ottobre e novembre il grande problema per le famiglie italianequello delle, e riguarda tutti: la politica, la società, l'Europa. Ilè provocato dalla guerra in Ucraina, le sanzioni ...