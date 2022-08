Ken umano è diventato Barbie: "Voglio un figlio da un italiano.." (Di domenica 21 agosto 2022) Jessica Alves è nota al pubblico per voler avere a tutti i costi le sembianze di una Barbie. Oltre a voler accostare il proprio aspetto a quello di una bambola, la Alves nutre un altro desiderio profondo. Vuole diventare madre, preferibilmente grazie a un papà italiano. Molti ricorderanno i tanti servizi giornalistici e alcune puntate di famose trasmissioni televisive che hanno riguardato il cosiddetto Ken umano. Si trattava, all'epoca, di Rodrigo Alves, un uomo che si è sottoposto a un incredibile numero di interventi per somigliare al compagno del celebre giocattolo firmato Mattel. Dopo essere riuscito a sembrare effettivamente un bambolotto di plastica, Alves ha affrontato un lungo momento di crisi. A tornare sulle scene dopo la sparizione di Rodrigo Alves, infatti, è stata Jessica Alves. Si tratta della medesima persona. Rodrigo, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 21 agosto 2022) Jessica Alves è nota al pubblico per voler avere a tutti i costi le sembianze di una. Oltre a voler accostare il proprio aspetto a quello di una bambola, la Alves nutre un altro desiderio profondo. Vuole diventare madre, preferibilmente grazie a un papà. Molti ricorderanno i tanti servizi giornalistici e alcune puntate di famose trasmissioni televisive che hanno riguardato il cosiddetto Ken. Si trattava, all'epoca, di Rodrigo Alves, un uomo che si è sottoposto a un incredibile numero di interventi per somigliare al compagno del celebre giocattolo firmato Mattel. Dopo essere riuscito a sembrare effettivamente un bambolotto di plastica, Alves ha affrontato un lungo momento di crisi. A tornare sulle scene dopo la sparizione di Rodrigo Alves, infatti, è stata Jessica Alves. Si tratta della medesima persona. Rodrigo, ...

