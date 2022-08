Ilary Blasi vola via con la figlia Isabel | lontane da Totti

(Di domenica 21 agosto 2022)è andata a prendere la piccolada Francescoa Sabaudia e poi insieme madre esono partite.e suahanno preso un altro aereo, questa estate è ricca di vacanze ma non sono come le precedenti. La conduttrice desidera stare il più lontano possibile da Francesco, da Roma. Dopo avere trascorso le prime vacanze dell’estate in Tanzania con tutti figli, dopo le settimane al mare a Sabaudia sempre con Chanel Cristian e la piccola di casa; e poi anche il viaggio nelle Marche dalla sua famiglia e le giornate sulle Dolomiti adesso c’è una nuova destinazione. I bene informati avevano anticipato chedopo Ferragosto avrebbe ...

davidgerously : baby k e ilary blasi - ParliamoDiNews : Ilary Blasi pronta a raccontare tutta la verità sulla fine del matrimonio #FrancescoTotti #ilaryblasi #21agosto - Tag24news : Caso Totti-Blasi, sui social la figlia Chanel rompe il silenzio - 361_magazine : Ilary Blasi torna in vacanza: con lei una presenza speciale - trending_notice : Ilary Blasi torna a sorridere su Instagram col nuovo look da viaggio -

Dal lato divorzi, invece, continuano le indiscrezioni sull addio trae Francesco Totti . Da quando i due hanno comunicato la rottura, non c è giorno in cui le pagine rosa non sfornino ...L'ex capitano della Roma è tornato in televisione rilasciando un'intervista. Ecco cosa ha detto. Francesco Totti dopo l'annuncio della separazione dadopo 17 anni di matrimonio, ha scelto la strada della riservatezza. Nessuna dichiarazione ufficiale, uscite pubbliche ridotte al minimo ed attività social quasi assente. Un atteggiamento ...Ilary Blasi è andata a prendere la piccola Isabel da Francesco Totti a Sabaudia e poi insieme madre e figlia sono partite. Ilary Blasi e sua figlia Isabel hanno preso un altro aereo, questa estate è r ...La secondogenita pubblica moltissimi video soprattutto su TikTok, gli ultimi sembrano però un velato riferimento alla situazione di crisi che sta vivendo la sua famiglia. Chanel Totti ha pubblicato su ...