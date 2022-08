Empoli-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 21 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Fiorentina, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/2023. Derby toscano che mette di fronte gli azzurri e i viola, entrambe a caccia dei tre punti dopo essere reduci da risultati opposti all’esordio: al Castellani i padroni di casa sono forti della doppia vittoria l’anno scorso, ma gli ospiti sanno di essere una squadra più strutturata. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di domenica 21 agosto. Empoli-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Federico Peluso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Ile isudi, match valido per la seconda giornata di. Derby toscano che mette di fronte gli azzurri e i viola, entrambe a caccia dei tre punti dopo essere reduci da risultati opposti all’esordio: al Castellani i padroni di casa sono forti della doppia vittoria l’anno scorso, ma gli ospiti sanno di essere una squadra più strutturata. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di domenica 21 agosto.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Federico Peluso. SportFace.

