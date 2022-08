Empoli Fiorentina 0-0 LIVE: infortunio per l’arbitro, entra in campo Sacchi (Di domenica 21 agosto 2022) Allo stadio Castellani, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Empoli e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Castellani, Empoli e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Empoli Fiorentina 0-0 MOVIOLA 1 ‘ Fischio d’inizio al Castellani! 3? Squillano i viola, Bonaventura calcia, deviazione e angolo. Si va a mille all’ora da ambo le parti in questo avvio. 13? Ci prova l’Empoli con Bajrami, ma la conclusione si spegne sul fondo. 24? Cooling break al Castellani. Fase della partita più confusa e poche emozioni. 37? AMMONIZIONE – Ikoné s’invola in area ma non frena l’irruenza entrando pericolosamente su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Allo stadio Castellani, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1 ‘ Fischio d’inizio al Castellani! 3? Squillano i viola, Bonaventura calcia, deviazione e angolo. Si va a mille all’ora da ambo le parti in questo avvio. 13? Ci prova l’con Bajrami, ma la conclusione si spegne sul fondo. 24? Cooling break al Castellani. Fase della partita più confusa e poche emozioni. 37? AMMONIZIONE – Ikoné s’invola in area ma non frena l’irruenzando pericolosamente su ...

