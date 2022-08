Cremonese: sfida il Palermo per un centrocampista (Di domenica 21 agosto 2022) E' sfida tra Palermo e Cremonese per il 25enne centrocampista bosniaco Dario Saric, in forza all'Ascoli. Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) E'traper il 25ennebosniaco Dario Saric, in forza all'Ascoli.

TheVoiceofFoot1 : ??#Calciomercato #Roma Le parole al miele di José #Mourinho su Andrea #Belotti nella conferenza prima della sfida c… - jean1284994510 : @CheccoCasano roma cremonese, dal 9 0 dell'ottobre 1929, ultima gara disputata allo stadio della rondinella prima d… - JosephSayah16 : RT @Sig_Ceretti: Buongiorno e Forza #ASRoma. ???? Oggi alle 15:00 conferenza del Mister in occasione della sfida di domani tra la nostra #A… - 100x100Napoli : Mourinho alla vigilia della sfida con la Cremonese - ilRomanistaweb : ?? VIDEO - #Kumbulla: 'Nessun posto è come casa, #Roma sei pronta?' Il difensore centrale carica l'ambiente in vista… -