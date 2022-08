Calciomercato Torino: per la trequarti si prosegue per Praet (Di domenica 21 agosto 2022) Calciomercato Torino, Juric richiede un’alternativa sulla trequarti: il nome principale rimane quello di Praet Il Torino è al lavoro per rinforzare la squadra, seguendo le indicazioni di Juric, che dopo la partita con la Lazio ha tolto Linetty dal mercato e ha indicato di volere un trequartista. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome principale rimane Dennis Praet. In difesa invece piace Nathanael Saintini del Sion. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022), Juric richiede un’alternativa sulla: il nome principale rimane quello diIlè al lavoro per rinforzare la squadra, seguendo le indicazioni di Juric, che dopo la partita con la Lazio ha tolto Linetty dal mercato e ha indicato di volere unsta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome principale rimane Dennis. In difesa invece piace Nathanael Saintini del Sion. L'articolo proviene da Calcio News 24.

