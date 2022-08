VIDEO Moto3, GP Austria 2022: highlights e sintesi delle qualifiche. 5° Foggia, faticano i favoriti (Di sabato 20 agosto 2022) Grande battaglia nelle qualifiche della classe più leggera. Da questo scenario è emerso Daniel Holgado che ha saputo centrare la pole-position del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring lo spagnolo è risultato il più veloce, andando a conquistare la prima partenza al palo della sua carriera, il quinto più giovane di tutti i tempi in questa statistica. Il classe 2005 nativo di Alicante ha messo a segno il tempo di 1:41.234, beffando per appena 10 millesimi Ayumu Sasaki che, ormai, pensava di avere la pole position in tasca. Completa la prima fila Deniz Oncu a 145 millesimi, mentre apre la seconda il nostro Riccardo Rossi quarto a 272 millesimi, davanti a Dennis Foggia a 354. Sesta posizione per Diogo Moreira a 393 millesimi, quindi ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Grande battaglia nelledella classe più leggera. Da questo scenario è emerso Daniel Holgado che ha saputo centrare la pole-position del Gran Premio d’, tredicesimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato del Red Bull Ring lo spagnolo è risultato il più veloce, andando a conquistare la prima partenza al palo della sua carriera, il quinto più giovane di tutti i tempi in questa statistica. Il classe 2005 nativo di Alicante ha messo a segno il tempo di 1:41.234, beffando per appena 10 millesimi Ayumu Sasaki che, ormai, pensava di avere la pole position in tasca. Completa la prima fila Deniz Oncu a 145 millesimi, mentre apre la seconda il nostro Riccardo Rossi quarto a 272 millesimi, davanti a Dennisa 354. Sesta posizione per Diogo Moreira a 393 millesimi, quindi ...

OA_Sport : VIDEO #Moto3, #AustrianGP 2022: highlights e sintesi delle qualifiche. 5° #Foggia, faticano i favoriti - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ???? Moto3, al Red Bull Ring Holgado in pole ??alle sue spalle Sasaki e Oncu, 5° Foggia ?? Gara di Moto3 domani alle 11 LIV… - SkySportMotoGP : ???? Moto3, al Red Bull Ring Holgado in pole ??alle sue spalle Sasaki e Oncu, 5° Foggia ?? Gara di Moto3 domani alle 11… - FernanaBot : @CiroNoEuro Dal video non sembra un dramma, a parte per i circuiti moderni con rettilinei lunghissimi dove sarà str… -