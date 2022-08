Softball, Premiere Cup 2022: Haarlem batte le italiane, solo una tra Forlì e Bollate sarà in finale (Di sabato 20 agosto 2022) La principale coppa europea del Softball, la Premiere Cup, organizzata a Bollate, vedrà una sola italiana in finale tra MKF Bollate e Poderi dal Nespoli Forlì. Questo perché a batterle entrambe sono le olandesi dell’Olympia Haarlem, che così conquistano il primo posto in classifica in maniera automatica nel girone. Nel primo pomeriggio è Forlì a cadere, e in 6 riprese sotto manifesta. I problemi Forlì li ha soprattutto contro Van der Zanden, che disputa un’ottima partita, mentre Lisa Hop, la lanciatrice olandese, chiude con non meno di 9 strikeout. Softball, Cup Winners Cup 2022: Saronno conquista l’accesso in finale con autorità In serata tocca a ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) La principale coppa europea del, laCup, organizzata a, vedrà una sola italiana intra MKFe Poderi dal Nespoli. Questo perché arle entrambe sono le olandesi dell’Olympia, che così conquistano il primo posto in classifica in maniera automatica nel girone. Nel primo pomeriggio èa cadere, e in 6 riprese sotto manifesta. I problemili ha soprattutto contro Van der Zanden, che disputa un’ottima partita, mentre Lisa Hop, la lanciatrice olandese, chiude con non meno di 9 strikeout., Cup Winners Cup: Saronno conquista l’accesso incon autorità In serata tocca a ...

