Paolo_Bargiggia : Il @sscnapoli continua a lavorare su @NavasKeylor : la novità è che il giocatore potrebbe arrivare addirittura defi… - FBiasin : “#Ndombele al #Napoli” Monte ingaggi abbassato, giocatori interessanti, squadra potenzialmente ancora molto compet… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, blitz a #Parigi del direttore sportivo #Giuntoli Col #Psg si continua a trattare per… - sportli26181512 : Napoli, continua il pressing su Navas: l'aiuto arriva da un grande ex: Il Napoli prova a convincere Navas e sblocca… - _gc17_ : @TolliVincenzo L'arrampicarsi sugli specchi con 'le critiche erano giuste (a luglio/giugno) lo hanno dimostrato com… -

Commenta per primo Ilprova a convincere Navas e sbloccare la sua uscita dal Psg . Come riportato dai media francesi, nelle ultime ore a 'lavorare' per i partenopei è stato anche un vecchio ex, Lavezzi . Il Pocho ...Un evento che si rinnova da 43 anni, a riprova delle sue radici profonde, e checosì a ... Calenda sceglie Roma centro, Renzi Milano (e) Meeting Rimini, i temi La pandemia da Covid sarà ...Ogni giorno 7.000 persone visitano il " memoriale" di Diego e tanti si fermano a mangiare: tavolini tra le auto e prezzi bassi. Ma di sera cresce ...I controlli – fanno sapere i militari – continueranno anche nei prossimi giorni. Giornalista professionista, capo servizio di Napoli a Fanpage.it. Insegna Etica e deontologia del giornalismo alla ...