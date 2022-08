Milan, Pioli: “Tonali è milanista. Se giochi con passione dai qualcosa in più” (Di sabato 20 agosto 2022) Stefano Pioli, alla vigilia di Atalanta-Milan, ha parlato di Sandro Tonali come un centrocampista completo e molto Milanista Leggi su pianetamilan (Di sabato 20 agosto 2022) Stefano, alla vigilia di Atalanta-, ha parlato di Sandrocome un centrocampista completo e moltoista

DiMarzio : #SerieA | @acmilan, le parole di Stefano #Pioli in conferenza stampa - Gazzetta_it : Pioli e Inzaghi ripartono con due vittorie, ma che differenza tra Milan e Inter - Gazzetta_it : 'Siate senza paura'. Le frasi motivazionali di #Pioli nel tunnel di San Siro #milan - FratelliRosson : #Pioli in conferenza stampa :' Al Milan tutti sono importanti nessuno è indispensabile '. - fradettofanpage : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: “Abbiamo la volontà se ci fosse l’occasione giusta di migliorare qualche situazione, la squadra… -