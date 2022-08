Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 20 agosto 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 20 agosto 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedi 18, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (96) 5 (84) 83 (79) 68 (59) 41 (58) Cagliari: 75 (65) 21 (61) 54 (55) 41 (52) 6 (48) Firenze: 16 (62) 12 (60) 8 (56) 17 (49) 14 (47) Genova: 52 (82) 14 (79) 24 (77) 21 (77) 83 (74) Milano: 59 (109) 42 (95) 34 (78) 51 (61) 48 (59) Napoli: 53 (78) 15 (59) 86 (58) 30 (56) 25 (48) Palermo: 79 (80) 61 (71) 14 (56) 30 (55) 59 (51) Roma: 16 (100) 12 (86) 26 (85) 81 (74) 68 (72) Torino: 37 (96) 87 (71) 63 ...

leggoit : Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 20 agosto 2022: i numeri vincenti - telodogratis : Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 20 agosto 2022 - GiGi_Lotto : Previsioni Superenalotto del 20-08-2022 - CasilinaNews : Lotto, Superenalotto, estrazioni oggi 20 agosto 2022: numeri vincenti 10eLotto, Simbolotto - Ayachan707 : @anere_S_erena Vai a giocare al lotto, superenalotto et similia. ???? Non mi chiedere perché ma a casa mia han sempre… -

... un tempo definita Aams , acronimo che stava per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ) che ha il compito di controllare i giochi più praticati, come il, il, il Gratta&...Il Trentino Alto Adige si scopre fortunato grazie al: nel concorso del 18 agosto, sono stati centrati due '5' del valore di 28.074,52 ciascuno. La prima giocata è stata convalidata nel ...La giocata vincente è stata registrata nell’esercizio di viale della Musica 152 a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia ...Estrazione del Lotto 30 luglio: Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti del concorso Sisal n. 91/2022. Ultime notizie e aggiornamenti di giornata: i top e flop. Infatti, la settimana prossima sara ...