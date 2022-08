Il capolista dem nemico di Israele imbarazza Letta. E spunta un tweet contro l'Europa

(Di sabato 20 agosto 2022) Il Nazareno prova a mettere una toppa: "Non è la nostra posizione". Centrodestra e renziani processano il segretario: "Sa chi mette in lista?"

Stefano___1970 : RT @erretti42: Il Pd nel caos più assoluto. Sotto la sapiente guida di BaioLetta tra i dem si susseguono gaffes, risse, scandali, dimission… - MauroCapozza : RT @erretti42: Il Pd nel caos più assoluto. Sotto la sapiente guida di BaioLetta tra i dem si susseguono gaffes, risse, scandali, dimission… - LuigiAssecasa : RT @erretti42: Il Pd nel caos più assoluto. Sotto la sapiente guida di BaioLetta tra i dem si susseguono gaffes, risse, scandali, dimission… - insiemeadonzel : RT @erretti42: Il Pd nel caos più assoluto. Sotto la sapiente guida di BaioLetta tra i dem si susseguono gaffes, risse, scandali, dimission… - FioritaOfficina : RT @erretti42: Il Pd nel caos più assoluto. Sotto la sapiente guida di BaioLetta tra i dem si susseguono gaffes, risse, scandali, dimission… -

Dopo che il segretarioha rilasciato una intervista alla Cnn nella quale dichiara che 'nel ... Il presidente Giuseppe Conte si candidain 4 regioni e 5 collegi per Montecitorio: Lombardia ......5 stelle Mario Turco e il magistrato Roberto Scarpinato sono tra i candidatiindicati al ... A distanza di due giorni dalla presentazione delle candidature in direzione, il leadertorna ...Il Nazareno prova a mettere una toppa: "Non è la nostra posizione". Centrodestra e renziani processano il segretario: "Sa chi mette in lista" ...Colpo di scena. E di fortuna, anche. Il consigliere regionale Enrico Panunzi torna candidato. Non capolista, né a Viterbo: sarà terzo al collegio di Roma 1 P03, al posto del ...