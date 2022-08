Grecia | finisce la sorveglianza rafforzata Gentiloni | “Capitolo difficile chiuso grazie a sacrifici del popolo Ue ha imparato lezione”

(Di sabato 20 agosto 2022) Si conclude il 20 agosto per lail programma didella Commissione europea, operativo da dodici anni per vigilare sulle riforme adottate dopo il piano di “salvataggio” da parte dei creditori internazionali. Il premier conservatore Kyiriakos Mitsotakis ha parlato di ”giornata storica” e ha ricordato che per lail percorso è stato “doloroso” a causa di una serie di obblighi tra cui tasse “insopportabili” e tagli ai servizi pubblici, oltre all’isolamento del Paese in Europa. Mitsotakis ha aggiunto che il severo programma ha generato anche una maggiore ”divisione” all’interno della società, molto critica verso le misure imposte da Bruxelles. Il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Paolo, ha riconosciuto che “la...

