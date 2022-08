Ginnastica | le pagelle dell’Italia argento agli Europei | Bartolini si consacra | Levantesi nel metaverso | Casali e Abbadini profeti

(Di sabato 20 agosto 2022) L’Italia ha conquistato la meda d’nella gara a squadre degli2022 diartistica. Gli azzurri sono saliti sul secondo gradino del podio alle spalle della Gran Bretagna, firmando un’impresa semplicemente stellare e ottenendo il miglior risultato di tutti i tempi in un team event continentale. La nostra Nazionale è stata superlativa a Monaco, i ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro ha sfornato 18 esercizi perfetti e hanno ottenuto un risultato che va ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. Di seguito ledegli azzurri scesi in pedana in Baviera. LENICOLA: 10. Trascinatore. Sa come si svolge il ruolo di capitano, ...

infoitsport : Ginnastica artistica, le pagelle dell'Italia agli Europei - zazoomblog : Ginnastica artistica le pagelle dell’Italia agli Europei: Fate padrone assolute in un forzino di medaglie -… - infoitsport : Ginnastica, le pagelle dell'Italia: Campionesse d'Europa a squadre, le Fate divorano il Magnesio - infoitsport : Ginnastica artistica, Europei 2022: le pagelle dell'Italia -

OA Sport

MARTINA MAGGIO: 9. La brianzola ha firmato la compilation di medaglie: oro, argento, bronzo . Il sigillo nel team event passa anche dalla sua solidità e concretezza, sebbene non abbia firmato gli ...MARTINA MAGGIO: 9,5. Cade sulle parallele a metà esercizio, quando era in piena lotta per conquistare il titolo . La brianzola si rialza, completa la prova, scende piangendo dagli staggi, poi esulta ... Ginnastica, le pagelle dell'Italia: Campionesse d'Europa a squadre, le Fate divorano il Magnesio. I voti delle azzurre L’Italia è stata assoluta protagonista agli Europei 2022 di ginnastica artistica, vincendo il medagliere con 2 ori (gara a squadre e concorso generale individuale), 3 argenti (volteggio, parallele, co ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questo intenso pomeriggio. A breve cronaca, pagelle, analisi, approfondimenti, video, dichiarazioni. Buon prose ...