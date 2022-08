Ginnastica artistica, Italia argento agli Europei. Chi sono gli azzurri? L’estro di Bartolini, il veterano Cingolani, giovani e scoperte (Di sabato 20 agosto 2022) L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre degli Europei 2022 di Ginnastica artistica. Gli azzurri sono saliti sul secondo gradino del podio alle spalle della Gran Bretagna, firmando un’impresA semplicemente stellare e ottenendo il miglior risultato di tutti i tempi in un team event continentale. La nostra Nazionale è stata superlativa a Monaco, i ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro ha sfornato 18 esercizi perfetti e hanno ottenuto un risultato che va ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. Conosciamo più da vicino i Moschettieri che hanno portato il tricolore in auge e hanno scritto una pagina di storia. Italia argento agli Europei: CHI ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) L’ha conquistato la meda d’nella gara a squadre degli2022 di. Glisaliti sul secondo gradino del podio alle spalle della Gran Bretagna, firmando un’impresA semplicemente stellare e ottenendo il miglior risultato di tutti i tempi in un team event continentale. La nostra Nazionale è stata superlativa a Monaco, i ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro ha sfornato 18 esercizi perfetti e hanno ottenuto un risultato che va ben oltre le più rosee aspettative della vigilia. Conosciamo più da vicino i Moschettieri che hanno portato il tricolore in auge e hanno scritto una pagina di storia.: CHI ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Coninews : Oro europeo nell'All Around a #Munich2022 15 anni dopo Vanessa Ferrari. Asia D'Amato ha scritto una pagina indelebi… - Open_gol : Straordinaria performance degli azzurri - _alessandrosola : RT @hocambiato_nome: Viviamo in un Paese che continua a dare importanza al calcio (che oltretutto salterà i Mondiali ancora una volta!) men… - Laikablack2 : RT @itsgioeveryone: grande momento per essere fan della ginnastica artistica italiana sono così fiera #Italgym -