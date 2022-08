Cristiano Ronaldo, Nagelsmann: «L’età non gioca a suo favore» (Di sabato 20 agosto 2022) Nagelsmann commenta la situazione di Cristiano Ronaldo: «Credo che a tante squadre piacerebbe avere in rosa CR7, ma in Bundesliga…» Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato della situazione di Cristiano Ronaldo, accostato in passato al Bayern e ora al Borussia Dortmund. Di seguito le sue parole. «Penso che Mendes riceva il 10% dello stipendio annuale di Cristiano Ronaldo, quindi può fare qualche telefonata. Fa parte del suo lavoro provare a piazzarlo, anche se ad oggi Cristiano è sotto contratto col Manchester United. È un buon calciatore, ha segnato tanto nella sua carriera ed è probabile che continui a segnare ancora. Tuttavia non è molto giovane e questo influisce. Credo che a tante squadre piacerebbe avere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022)commenta la situazione di: «Credo che a tante squadre piacerebbe avere in rosa CR7, ma in Bundesliga…» Julian, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato della situazione di, accostato in passato al Bayern e ora al Borussia Dortmund. Di seguito le sue parole. «Penso che Mendes riceva il 10% dello stipendio annuale di, quindi può fare qualche telefonata. Fa parte del suo lavoro provare a piazzarlo, anche se ad oggiè sotto contratto col Manchester United. È un buon calciatore, ha segnato tanto nella sua carriera ed è probabile che continui a segnare ancora. Tuttavia non è molto giovane e questo influisce. Credo che a tante squadre piacerebbe avere ...

mackolik : ??? 'Cristiano Ronaldo mu, Lionel Messi mi?' ?? Kevin De Bruyne: Lionel Messi. ?? ESPN - julietbawuah : Messi over Cristiano Ronaldo according to @SamuelEtoo ???? #3Sports #TV3XEto - le10sport : Mercato - OM : Cristiano Ronaldo à l’OM, est-ce possible ? - LM7joe10 : RT @Arsalan10x: Rare pic of Lionel Messi smiling to Cristiano Ronaldo???? - onryilmaz1907 : @ntvspor ronaldo, cr7, cristiano ronaldo uclusu -