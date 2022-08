sportface2016 : #Atalanta, #Percassi ai tifosi: 'Abbiamo tutti contro' - PianetaMilan : #Atalanta , #Percassi : “Abbiamo tutti contro: la differenza la fa la Curva Nord” #ACMilan #Milan #SempreMilan - AgroAlessandro : Atalanta, Luca Percassi ai tifosi: 'Abbiamo tutti contro' , soprattutto l’antidoping. ?@SerieA? ?@AntiDopingWorld?… - zazoomblog : Percassi carica i tifosi: “Noi dell’Atalanta abbiamo tutti contro!” - #Percassi #carica #tifosi: - infoitsport : Percassi carica i tifosi: “Noi dell’Atalanta abbiamo tutti contro!” -

BERGAMO - "Abbiamo tutte le città, tutte le tifoserie e tutte le testate giornalistiche contro: la differenza per noi la fa la Curva Nord". Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato ai più di 2 mila tifosi che si sono radunati nel Centro sportivo Bortolotti di Zingonia, prima della rifinitura della squadra alla vigilia del Milan.