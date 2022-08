Aston Martin V12 Vantage Roadster - 12 cilindri a cielo aperto per (pochi) veri appassionati (Di sabato 20 agosto 2022) I clienti la stavano aspettando da mesi ed è finalmente arrivata. L'Aston Martin V12 Vantage Roadster, sorella en plein air della coupé è stata infatti svelata alla Monterey Car Week. La produzione sarà limitata ad appena 249 esemplari (contro i 333 della coupé), già tutti prenotati: le consegne inizieranno entro la fine dell'anno. 700 CV a cielo aperto. Per l'Aston Martin si tratta della terza generazione della Vantage con motore V12, ma è la prima volta che la Roadster può offrire l'emozione di guidare il 5.2 biturbo da 700 CV e 753 Nm con cambio automatico otto marce. Le prestazioni sono solo marginalmente inferiori alla coupé a causa del maggior peso dovuto ai rinforzi della carrozzeria, al sistema elettrico di ... Leggi su quattroruote (Di sabato 20 agosto 2022) I clienti la stavano aspettando da mesi ed è finalmente arrivata. L'V12, sorella en plein air della coupé è stata infatti svelata alla Monterey Car Week. La produzione sarà limitata ad appena 249 esemplari (contro i 333 della coupé), già tutti prenotati: le consegne inizieranno entro la fine dell'anno. 700 CV a. Per l'si tratta della terza generazione dellacon motore V12, ma è la prima volta che lapuò offrire l'emozione di guidare il 5.2 biturbo da 700 CV e 753 Nm con cambio automatico otto marce. Le prestazioni sono solo marginalmente inferiori alla coupé a causa del maggior peso dovuto ai rinforzi della carrozzeria, al sistema elettrico di ...

