Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022)DEL 19 AGOSTOORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO CODE PER INCIDENTE A FORMIA SULLA VIA DOMIZIANA TRA SCAURI E SAN PIETRO NEI DUE SENSI DI MARCIA SEGNALIAMO PIOGGE SULLA A1NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONESUD E ANAGNI E SULLA A24TERAMO TRAEST E TIVOLI E GUIDARE CON PRUDENZA. LA STRADA PROVINCIALE 39 VALLE DI VICO, CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA IL BIVIO CON LA SP87 E PUNTA DEL LAGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA METRO C RALLENTANTA. CON FREQUENSZA DEI TRENI DI 29 MIN INFINE RICORDIAMO CHE SULLA METRE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL ...