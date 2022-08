Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022)DEL 19 AGOSTOORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE, TRAFFICO SCORREVOLE. RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA AVVENUTO NEI PRESSI DELLA LOCALITÀ PORTO SALVO, ANCHE IN QUESTO CASO CIRCONE REGOLARE. PER LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO, FINO AL 21 AGOSTO LA CIRCONE DEI TRENI SARÀ SOSPESA TRA LE STAZIONI DIOSTIENSE E FIUMICINO AEROPORTO. IL SERVIZIO DEL LEONARDO EXPRESS VERRÀ INTERAMENTE EFFETTUATO DA BUS CON UN COLLEGAMENTO NO-STOP, MENTRE I TRENI DELLA LINEA FL1 ORTE-FIUMICINO AEROPORTO SARANNO LIMITATI A ...