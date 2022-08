Una furibonda lite è costata cara a due esponenti del Pd (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Il capo di gabinetto del sindaco di Roma, Albino Ruberti, ha rimesso il suo incarico. In una lettera indirizzata al primo cittadino della Capitale, Ruberti dà la sua versione di quanto accaduto la sera in cui fu ripreso in vieo mentre litigava furiosamente con un esponente del Pd, ex assessore regioanle e già europarlamnetare di Frosinone, Francescio De Angelis. Lo stesso De Angelis ha inviato una mail inviata al Nazareno per ritirare la propria candidatura alla Camera. La scelta è stata presa, viene spiegato da fonti dem, proprio in seguito alla pubblicazione del video. Cosa è successo Nella letteral al sindaco di Roma, Ruberti sostiene che quanto avvenuto è relativo a "un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale". L'ex capo di gabinetto di Gualtieri ammette di aver "reagito con durezza" e ricostrusce cosa lo ha ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Il capo di gabinetto del sindaco di Roma, Albino Ruberti, ha rimesso il suo incarico. In una lettera indirizzata al primo cittadino della Capitale, Ruberti dà la sua versione di quanto accaduto la sera in cui fu ripreso in vieo mentre litigava furiosamente con un esponente del Pd, ex assessore regioanle e già europarlamnetare di Frosinone, Francescio De Angelis. Lo stesso De Angelis ha inviato una mail inviata al Nazareno per ritirare la propria candidatura alla Camera. La scelta è stata presa, viene spiegato da fonti dem, proprio in seguito alla pubblicazione del video. Cosa è successo Nella letteral al sindaco di Roma, Ruberti sostiene che quanto avvenuto è relativo a "un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale". L'ex capo di gabinetto di Gualtieri ammette di aver "reagito con durezza" e ricostrusce cosa lo ha ...

Candid_S_Voce : La furibonda lite di Ruberti agita il Pd - - cacciamosche : @BlackMondayMood @aledenicola @CarloCalenda E per finire oggi la Aspesi, giornalista femminista di sinistra, furib… - RealGossipland : Adriana Volpe è furibonda: la conduttrice ha definito la rivale Sonia Bruganelli una raccomandata. DETTAGLI QUI… - AdrianoSiro : @silviaaaaa28 Anni fa in ufficio ebbi una lite furibonda con mio fratello. Si concluse con il lancio di un plico di… - drndbl : @resze7 E stamportando guai seri all'Europa. La Polonia è furibonda, e, nonostante i suoi torti, in questo caso ha… -