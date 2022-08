Traffico Roma del 19-08-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati dalla redazione prudenza percorrendo la A24-l’aquila-teramo per le forti raffiche di vento che interessano soprattutto il tratto Tra la barriera diEst e ti nel complesso le autostrade del territorio risultano scorrevoli a senza impedimenti in città possibili rallentamenti per incidente in via Merulana altezza di via Labicana altri rallentamenti in via della Tenuta del Cavaliere nei pressi di via di lunghezza qui senso unico alternato ho dovuto gli interventi in corso di messa in sicurezza di un muro pericolante Per quanto riguarda il trasporto ferroviario da oggi a domenica prossima 21 agosto lavori di manutenzione trae Fiumicino aeroporto cancellazioni e sostituzioni con busta per i treni Leonardo Express e per i treni regionali della linea fl1 Orte ...