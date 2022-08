Terrorismo, gli Usa condannano all’ergastolo El Shafee Elsheikh, uno dei 4 ‘Beatles’ dell’Isis (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli Stati Uniti hanno condannato all’ergastolo, El Shafee Elsheikh, più noto come Jihadi Ringo e anche come uno dei cosiddetti ‘Beatles’ dell’Isis, la cellula terroristica composta da quattro islamici britannici, tutti originari di Londra, che si erano uniti al gruppo jihadista in Siria ai tempi del Califfato. El Shafee Elsheikh, spiegano i media americani, è stato condannato dai giudici statunitensi per il suo ruolo nella morte di quattro ostaggi statunitensi sequestrati dal sedicente Stato Islamico: James Foley, Steven Sotloff, Peter Kassig e Kayla Mueller. Tutti gli ostaggi tranne Mueller sono stati decapitati ed i video raccapriccianti delle esecuzioni vennero diffusi online facendo il giro del mondo e provocando un’ondata di sdegno. Mueller è stata invece ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 agosto 2022) Gli Stati Uniti hanno condannato, El, più noto come Jihadi Ringo e anche come uno dei cosiddetti, la cellula terroristica composta da quattro islamici britannici, tutti originari di Londra, che si erano uniti al gruppo jihadista in Siria ai tempi del Califfato. El, spiegano i media americani, è stato condannato dai giudici statunitensi per il suo ruolo nella morte di quattro ostaggi statunitensi sequestrati dal sedicente Stato Islamico: James Foley, Steven Sotloff, Peter Kassig e Kayla Mueller. Tutti gli ostaggi tranne Mueller sono stati decapitati ed i video raccapriccianti delle esecuzioni vennero diffusi online facendo il giro del mondo e provocando un’ondata di sdegno. Mueller è stata invece ...

