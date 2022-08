Salvini “Mi candido a Milano, non ho contatti con i russi” (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano (ITALPRESS) – “Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano. Dono il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla sede dell'Avis nel capoluogo lombardo. “E' riconfermata tutta la squadra della Lega di governo – aggiunge Salvini – mentre vedo che a sinistra ci sono polemiche che vanno avanti da giorni” aggiunge Salvini. “Tra i nuovi innesti ci sono diversi sindaci e amministratori locali che se hanno gestito bene le loro comunità possono fare altrettanto bene come parlamentari”.E poi precisa: “Non vado in russia da anni e non ho contatti con politici russi. Mi occupo di Italia”, ha aggiunto.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su iltempo (Di venerdì 19 agosto 2022)(ITALPRESS) – “Io sarò orgogliosamente candidato nella mia. Dono il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, entrando alla sede dell'Avis nel capoluogo lombardo. “E' riconfermata tutta la squadra della Lega di governo – aggiunge– mentre vedo che a sinistra ci sono polemiche che vanno avanti da giorni” aggiunge. “Tra i nuovi innesti ci sono diversi sindaci e amministratori locali che se hanno gestito bene le loro comunità possono fare altrettanto bene come parlamentari”.E poi precisa: “Non vado ina da anni e non hocon politici. Mi occupo di Italia”, ha aggiunto.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

