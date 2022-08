Salvini: “La Russia non influirà minimamente sul voto in Italia” (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – “Se a sinistra c’e’ qualcuno che veramente pensa che Paesi stranieri possano condizionare il voto degli Italiani manca di rispetto agli Italiani. La Russia non influirà minimamente sul voto degli Italiani. Operai, casalinghe, studenti pensionati sceglieranno da soli con la loro testa”. E’ quanto ha affermato, fra l’altro, il segretario della Lega Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a margine della visita alla sede Avis di Milano. “La sinistra al governo assai più e prima di me – ha aggiunto il leader del Carroccio – In passato semmai ha fatto affari con la Russia”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 19 agosto 2022) ROMA – “Se a sinistra c’e’ qualcuno che veramente pensa che Paesi stranieri possano condizionare ildeglini manca di rispetto aglini. Lanonsuldeglini. Operai, casalinghe, studenti pensionati sceglieranno da soli con la loro testa”. E’ quanto ha affermato, fra l’altro, il segretario della Lega Matteo, incontrando i giornalisti a margine della visita alla sede Avis di Milano. “La sinistra al governo assai più e prima di me – ha aggiunto il leader del Carroccio – In passato semmai ha fatto affari con la”. L'articolo L'Opinionista.

