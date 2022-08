Pd e Cinquestelle si danno appuntamento a voce bassa a dopo le elezioni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 19 agosto 2022) “La profezia di Calendino”, parafrasando un best seller di alcuni anni fa, è semplicissima: «Cinque minutile– ha detto ieri il leader del Terzo polo aprendo le cinque dita – il Pd e il M5s si rialleeranno». Già, “cinque minuti”, stavolta pare il titolo di un giallo di Cornell Woolrich o di Agatha Christie ma in realtà, per citare un altro poliziesco, in questo caso “la fine è nota”. Facile profezia, quella di Carlo Calenda. Anzi, non è nemmeno una profezia, deriva dalla semplice lettura dei giornali degli ultimi giorni, una deduzione logica da tutto quello che sta avvenendo nelle ultime settimane. Enrico Letta ha perso per strada tutti i potenziali alleati – i cespugli dell’alleanza di sinistra non fanno molto testo a causa della loro esiguità – e ha bisogno di recuperarne qualcuno: non avendo avuto lo stomaco di ...