Notte della Taranta 2022 con Elodie, Mengoni, Bersani, Stromae (Di venerdì 19 agosto 2022) Si arricchisce il cast della Notte della Taranta 2022 con la presenza di Elodie e Marco Mengoni Grande attesa per la Notte della Taranta 2022 che si svolgerà sabato 27 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Il cast si arricchisce della presenza di Elodie e Marco Mengoni, nomi di punta dell’attuale scena pop italiana e mattatori di quest’estate con le rispettive hit Tribale e No Stress. I due artisti sono stati invitati dall’amico e per l’occasione Maestro Concertatore Dario Faini, in arte Dardust, che è riuscito a piazzare anche il colpo Stromae, tra gli artisti internazionali più amati dal pubblico del nostro Paese. Nel cast ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) Si arricchisce il castcon la presenza die MarcoGrande attesa per lache si svolgerà sabato 27 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Il cast si arricchiscepresenza die Marco, nomi di punta dell’attuale scena pop italiana e mattatori di quest’estate con le rispettive hit Tribale e No Stress. I due artisti sono stati invitati dall’amico e per l’occasione Maestro Concertatore Dario Faini, in arte Dardust, che è riuscito a piazzare anche il colpo, tra gli artisti internazionali più amati dal pubblico del nostro Paese. Nel cast ...

IlContiAndrea : #MarcoMengoni e #Elodie sono i superospiti alla Notte della Taranta in programma il 27 agosto a Melpignano, nel Sal… - EugenioGiani : Le foto che mi avete inviato testimoniano la tempesta di #grandine che si è abbattuta in gran parte della nostra re… - NicolaPorro : ?? Nella notte spunta la candidatura della virostar che assicurava di non pensare alla politica... ?? - olasalve : RT @MusicTvOfficial: #NottedellaTaranta, come acquistare i biglietti Backstage: tutte le info sul Concerto di #Melpignano @TarantaTweet htt… - Enrico65579728 : RT @aboubakar_soum: Caro Fratello @andinganso Non smettiamo di sognare che l’Italia vincerà la notte del razzismo, vedrà l’alba della frate… -