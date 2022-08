Netflix, brutta notizia per gli abbonati: grossa rinuncia (Di venerdì 19 agosto 2022) Continua a stupire in negativo Netflix, che ancora una volta ha deciso di penalizzare determinati abbonati: cosa sta succedendo. Non finiscono mai le novità su Netflix, con la piattaforma che ha stupito di nuovo tutti in negativo. Infatti tutti gli utenti che hanno sottoscritto questo specifico abbonamento non potranno farlo: scopriamo di cosa si tratta L’ultima funzione non accontenta gli utenti (via Pixabay)In queste settimane, Netflix ha lanciato il piano tariffario con pubblicità, proprio per venire incontro al continuo calo degli abbonati. Chiunque sottoscriverà questo piano, però, dovrà avere a che fare con un importante rinuncia ossia la modalità offline. A scoprire il tutto ci ha pensato lo sviluppatore Steve Moser, rovistando nel codice e nelle risorse ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 19 agosto 2022) Continua a stupire in negativo, che ancora una volta ha deciso di penalizzare determinati: cosa sta succedendo. Non finiscono mai le novità su, con la piattaforma che ha stupito di nuovo tutti in negativo. Infatti tutti gli utenti che hanno sottoscritto questo specifico abbonamento non potranno farlo: scopriamo di cosa si tratta L’ultima funzione non accontenta gli utenti (via Pixabay)In queste settimane,ha lanciato il piano tariffario con pubblicità, proprio per venire incontro al continuo calo degli. Chiunque sottoscriverà questo piano, però, dovrà avere a che fare con un importanteossia la modalità offline. A scoprire il tutto ci ha pensato lo sviluppatore Steve Moser, rovistando nel codice e nelle risorse ...

