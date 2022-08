Ndombele insegue Anguissa | statistica impressionante in Premier League

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tanguyè ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista francese, arrivato ieri in Italia per firmare il suo contratto con gli azzurri è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto e sarà la nuova cartuccia nella mediana di Luciano Spalletti. Tutti i tifosi sono curiosi di vederlo all’opera per conoscere da vicino le sue qualità e provare a capire che tipo di calciatore è. Ma ha numeri molto importanti che parlano per lui e spiegano a dovere che, oltre a qualità fisiche importanti,è anche un centrocampista dotto di ottima tecnica. StatisticheUn altro dribblatore al Napoli: arrivaCome riferisce il sito kickest.it, infatti, Tanguyè settimo nella speciale classifica di dribbling riusciti in...