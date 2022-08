LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini a caccia della finale dai 3 metri (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 9.49: In gara questa mattina ci sono Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini. Per la romana la finale è una formalità e punta a salire nuovamente sul podio, mentre Pizzini è all’esordio assoluto e cercherà di ottenere il massimo possibile. 9.47: Il programma odierno dei Tuffi vede alle ore 10.00 la qualifica dei tre metri femminili. Poi alle 15.30 la finale del sincro maschile dalla piattaforma e a seguire la finale dei tre metri femminili. 9.45: Buongiorno cominciamo la ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 9.49: In gara questa mattina ci sonoed. Per la romana laè una formalità e punta a salire nuovamente sul podio, mentreè all’esordio assoluto e cercherà di ottenere il massimo possibile. 9.47: Il programma odierno deivede alle ore 10.00 la qualifica dei trefemminili. Poi alle 15.30 ladel sincro maschile dalla piattaforma e a seguire ladei trefemminili. 9.45: Buongiorno cominciamo la ...

