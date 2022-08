Europei di Nuoto | Pellacani e Pizzini in finale nei tuffi dei tre metri

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 agosto 2022) Roma – Quinta giornata dei 36esimi Campionatidi Roma, in svolgimento allo Stadio del, aperta dalle eliminatorie dai 3per i. Senza patemi, dimostrando ancora una volta una grandissima solidità, Chiarasi qualifica per la, in programma alle 16.40, con il primo punteggio. Avanza, sorprendendo tutti, anche la debuttante Elisaeccellente quinta. Estremamente pulita la routine della 19enne romana e vice campionessa europea in carica – tesserata per Fiamme Gialle e MR Sport F.lli Marconi, oro nel team event, argento nel sincro da 3con Elena Bertocchi, bronzo dal metro e neli sincro mixed con Matteo Santoro – che parte con un bel doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (55.50) e con un doppio ...