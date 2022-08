Convocati Spezia: torna Kovalenko, Maldini c'è. Out Verde (Di venerdì 19 agosto 2022) Lo Spezia ha comunicato la lista dei Convocati per la partita di domani contro l'Inter: Zoet, Holm, Bourabia, Sala, Ekdal, Gyasi, Reca,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Loha comunicato la lista deiper la partita di domani contro l'Inter: Zoet, Holm, Bourabia, Sala, Ekdal, Gyasi, Reca,...

FcInterNewsit : Qui Spezia - Out Verde e altri tre, prima chiamata per Kovalenko e Sanca: i convocati per l'Inter - Spezia_1906 : 2??4?? convocati da #Gotti per #InterSpezia ? Resta a casa Daniele #Verde ?? Prima chiamata per #Kovalenko e #Sanca - Spezia_News : ?? 24 i convocati di mister Luca Gotti per #SpeziaEmpoli ? Assenti #Mraz, #Antiste, #Ferrer, #Amian, #Maggiore,… - Spezia_1906 : 2??4?? convocati per #SpeziaEmpoli ?? Ci sono #Ekdal e #Dragowski ?? Fuori #Maggiore -