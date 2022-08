Calciomercato | Palermo Arriva Bettella in prestito dal Monza

DiMarzio : #Calciomercato | Anche #Bettella è atterrato a #Palermo: le sue prime parole?? - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Palermo, #DiMariano è atterrato: le sue prime parole - WiAnselmo : RT @Mediagol: CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: DI MARIANO E’ ROSANERO - Mediagol : CALCIOMERCATO PALERMO, UFFICIALE: DI MARIANO E’ ROSANERO - sportli26181512 : Monza, UFFICIALE: Bettella in prestito al Palermo: 'AC Monza comunica che Davide Bettella si trasferisce al Palermo… -

Il difensore veneto è stato fra i protagonisti della promozione dei brianzoli.- Ilha reso noto di "aver acquisito dal Monza le prestazioni sportive di Davide Bettella". "Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club rosanero", ha ...Commenta per primo 'AC Monza comunica che Davide Bettella si trasferisce ala titolo temporaneo annuale , con diritto di opzione. Il difensore veneto ha collezionato 28 presenze con due reti in biancorosso, centrando la storica promozione in Serie A. In bocca al lupo ...Il difensore veneto è stato fra i protagonisti della promozione dei brianzoli.PALERMO (ITALPRESS) - Il Palermo ha reso noto di 'aver acquisito ...Colpaccio del Palermo di Corini, che ha trovato l'accordo per l'arrivo di Di Mariano dal Lecce per una cifra intorno ad un milione di euro.