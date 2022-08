(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) –hatodi averlae di avere insultato lei e i loro figli durante una lite a bordo di un jet privato nel 2016. Lo riferisce un rapporto dell’Fbi che la Cnn ha pubblicato. Secondo quanto è scritto nel rapporto, l’attrice ha detto agli investigatori che durante il viaggio di ritorno in California cone i loro sei figli, dopo una vacanza di due settimane, il suo ex marito le ha chiesto di accompagnarlo in fondo all’aereo. Una volta lì, ha riferito, entrati nel bagno,l’ha “afferrata per la testa e per la spalla” e spingendola contro la parete del bagno le ha detto “stai fottendo questa famiglia”, secondo quanto scritto sul rapporto.non è stato ...

LaStampa : Angelina Jolie accusa Brad Pitt: “Mi ha picchiata e insultata” - italiaserait : Angelina Jolie accusa Brad Pitt: “Mi ha picchiata e insultata” - LocalPage3 : Angelina Jolie accusa Brad Pitt: 'Mi ha picchiata e insultata' - direpuntoit : #AngelinaJolie torna ad accusare di violenza #BradPit. E fa causa all'FBI per il mancato arresto dell'ex marito. - RegalinoV : Angelina Jolie, dal report dell’FBI emergono le foto delle presunte ferite provocate da Brad Pitt… -

Sempre secondo i rumor, la top model 31enne avrebbe dato inizio a una liaison con il celebre divo Hollywoodiano Brad Pitt che, dopo la rottura da, sarebbe rimast o single per diverso ...attacca Brad Pitt perché è stata maltrattata fisicamente in passato dall'attore. Tuttavia, le sue accuse non sono servite L'articoloattacca Brad Pitt accusandolo di ...L'attrice Angelina Jolie avrebbe denunciato anonimamente l'FBI per non aver arrestato l'ex marito Brad Pitt, accusato di violenza domestica ...Brad Pitt ed Emily Ratajkowski sono stati visti cenare insieme in intimità a Parigi e a New York come riportato dai tabloid.